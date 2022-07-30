ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 июля 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, тридцать первое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1338 =Будьте сами собой, научитесь быть одни — и всё; помните: человек, который умеет быть один, никогда не страдает от одиночества =Ваша Душа должна стать тем стержнем, вокруг которого вращается всё остальное: ваши мысли, эмоции, действия и поступки =Власть - это не только управление народами или какой-то организацией, но и подавление или попытка подчинить себе кого-то другого =Все двери в Святые Покои отворяются на себя и с усилием; легко, одним толчком, открываются только двери в погибель =Главное, с помощью дыхания определённым образом, мы можем получить неограниченное количество жизненной Энергии =Если вас предают — это, значит, передают на Энергоуровень выше.