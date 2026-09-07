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Что происходит с сыном Кадышевой: провалы в памяти, психостимуляторы, долги всей Москве и балалаечник

Что происходит с сыном Кадышевой: провалы в памяти, психостимуляторы, долги всей Москве и балалаечник

Пока Надежда Кадышева выходит на сцену в расшитых сарафанах и поет о высоком, за кулисами театра «Золотое кольцо» разворачивается драма, достойная криминальной хроники.

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