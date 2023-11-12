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Царьград

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Певица Алла Пугачева ответила критикам словами артиста SHAMAN

Певица Алла Пугачева ответила критикам словами артиста SHAMAN

Известная певица Алла Пугачева нашла, что сказать недоброжелателям и призналась в любви к России.Сбежавшая из России Алла Пугачева отреагировала на критику хейтеров и ответила на их высказывания словами известного артиста SHAMAN.

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