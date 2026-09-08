Mash: Житель Башкирии потребовал интимные фото у бывшей жены

Житель Башкирии потребовал у бывшей жены интимные фото в обмен на возможность общения с детьми. Пара рассталась в 2023 году, но договорилась совместно воспитывать детей.
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