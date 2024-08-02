В Совфеде хотят ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

На совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок подготовлены рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.
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