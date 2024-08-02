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  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Водитель выехавше...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В России произошл...
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В Совфеде хотят ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

В Совфеде хотят ввести несгораемые билеты на авиаперелеты с пересадками

На совещании в Совете Федерации по вопросам повышения доступности воздушных перевозок подготовлены рекомендации правительству для введения запрета на аннулирование билетов на авиаперевозку из нескольких полетных сегментов, если пассажир не улетел по одному из них.

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