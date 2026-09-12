Посвященный 10-летию Росгвардии фестиваль прошел в Москве

Пресс-слуджба Росгвардии Масштабный военно-спортивный фестиваль Росгвардии, посвященный 10-летию образования ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка, состоялся в столичном спорткомплексе "Лужники".
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