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Посвященный 10-летию Росгвардии фестиваль прошел в Москве

Посвященный 10-летию Росгвардии фестиваль прошел в Москве

Пресс-слуджба Росгвардии Масштабный военно-спортивный фестиваль Росгвардии, посвященный 10-летию образования ведомства и 215-й годовщине войск правопорядка, состоялся в столичном спорткомплексе "Лужники".

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