Мужчина попытался улучшить эрекцию при помощи металлического кольца и попал в больницу

Мужчина из Таиланда надел на пенис кольцо и попал в больницу. Об этом пишет The Thaiger. 45-летний мужчина, чье имя не называется, пришел на прием к врачу из-за металлического кольца, которое сам надел на половой член.
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