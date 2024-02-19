ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

СК

Сергей Ковалев

кукловодам нужна пауза. далее вопрос риторический - кто пойдет разговаривать с ВВП? - ответ очевиден, - пока США в роли гегемона. но! Бидон не может. значит вариант начала разговоров под флагами подготовки к большой встрече лидеров. ну а кто к тому времени лидером будет, - это отдельно, но не сильно важно, ибо лидер той стороны все-равно под кукловодами. т.ч. нюансы возможны, но суть прежняя - Россия им поперек глотки, проглотить охота, а не лезет... есть вопросы вышеозвученные автором - "(ЕС, КНР и Британия)". я бы ЕС заменил на Ватикан, аКНР вывел бы в отдельную строку. но это схемы, до которых дело может и дойдет после того, как будет обозначена дорожная карта переговорного процесса, - кто, с кем, в каком порядке...