Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

История с «космической угрозой» выглядит очень странно для всех, кто понимает специфику работы подобных сфер.

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Комментарии
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наталья иваненко
Очередная игра,партнеры попросят,мы,как всегда,пойдем навстречу
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13 час.
Владимир Алсаев
А зачем сними разгоаваривать, все равно они ничего выполнять не будут. Не договорные они.
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13 час.
СК
Сергей Ковалев
кукловодам нужна пауза. далее вопрос риторический - кто пойдет разговаривать с ВВП? - ответ очевиден, - пока США в роли гегемона. но! Бидон не может. значит вариант начала разговоров под флагами подготовки к большой встрече лидеров. ну а кто к тому времени лидером будет, - это отдельно, но не сильно важно, ибо лидер той стороны все-равно под кукловодами. т.ч. нюансы возможны, но суть прежняя - Россия им поперек глотки, проглотить охота, а не лезет... есть вопросы вышеозвученные автором - &quot;(ЕС, КНР и Британия)&quot;. я бы ЕС заменил на Ватикан, аКНР вывел бы в отдельную строку. но это схемы, до которых дело может и дойдет после того, как будет обозначена дорожная карта переговорного процесса, - кто, с кем, в каком порядке...
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2 час.

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