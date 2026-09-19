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Татарстан халкына сайлау участокларында 610 волонтер ярдәм итә

Татарстан халкына сайлау участокларында 610 волонтер ярдәм итә

Татарстанның сайлау участокларында барлыгы 610 волонтер эшли. Бу хакта ТР Үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәте хәбәр итә.

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