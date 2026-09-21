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За рулем

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Гибридный Geely Monjaro EM-i вышел в продажу — он оказался дороже обычного

Гибридный Geely Monjaro EM-i вышел в продажу — он оказался дороже обычного

Азербайджан оказался среди первых стран, где гибридный Geely Monjaro EM-i добрался до прилавков. Продают его в единственной комплектации – за 59,9 тысячи манатов.

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