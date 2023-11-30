«Европейский сад» — за колючей проволокой

Германское телевидение покинул ведущий развлекательного ток-шоу. Казалось бы, и что тут такого и причём здесь вообще политика? А что если бы я сказал вам, что, допустим, с Первого канала уволился, ну, скажем, Александр Васильевич Масляков и при этом аргументировал своё решение жесточайшей цензурой и невозможностью открыто высказывать свои мысли? Уже интереснее? А между тем в Германии случилось событие вполне сопоставимое по масштабу.