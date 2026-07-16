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Zero Hedge

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Cracking Up And Joining Up

Cracking Up And Joining Up

Cracking Up And Joining Up By Michael Every of Rabobank Geopolitics is front and center, even in Argentina–England at the World Cup, where the contested Falklands/Malvinas, which could have oil reserves, saw jingoist 1980’s language.

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