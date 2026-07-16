Cracking Up And Joining Up By Michael Every of Rabobank Geopolitics is front and center, even in Argentina–England at the World Cup, where the contested Falklands/Malvinas, which could have oil reserves, saw jingoist 1980’s language.
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