В Калининградской области состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер-М»

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу «Тревога», вышли в назначенный район сосредоточения, где приступили к выполнению мероприятий технической подготовки самоходных пусковых установок, организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, инженерное оборудование, маскировку позиций и выставили охрану.