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Гринвуд дебютирует за «Хетафе», даже есть ставка на гол англичанина

Последний матч Мэйсон Гринвуд сыграл в начале января 2022 года. После этого случились обвинения, суды, оправдание, но сыграть за «МЮ» пока не вышло, летом форварда отправили в аренду в «Хетафе».

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