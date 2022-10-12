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На "Госуслугах запустили сервис по подаче заявления на развод

На "Госуслугах запустили сервис по подаче заявления на развод

На российском сервисе "Госуслуги" запустили сервис по подаче заявления на развод. Для того, чтобы инициатору бракоразводного процесса воспользоваться услугой, необходимо заполнить свою часть заявления и направить его на подтверждение супругу.

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