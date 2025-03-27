Спецслужбы Украины готовят провокации в городе Николаеве, чтобы впоследствии обвинить Вооружённые силы РФ в том, что они якобы нанесли удары по энергетической инфраструктуре этого населённого пункта, рассказал представитель пророссийского подполья.
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