Спецслужбы Украины готовят провокации в городе Николаеве, чтобы впоследствии обвинить Вооружённые силы РФ в том, что они якобы нанесли удары по энергетической инфраструктуре этого населённого пункта, рассказал представитель пророссийского подполья.