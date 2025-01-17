Депутат Соболев заявил, что на выборах в Белоруссии не будет волнений 2020 года

Новости внутренней и внешней политики в России

Член комитета Госдумы по обороне и безопасности Виктор Соболев прокомментировал возможные угрозы, связанные с «активизацией разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб» во время выборов президента в Белоруссии.