Депутат Соболев заявил, что на выборах в Белоруссии не будет волнений 2020 года

Член комитета Госдумы по обороне и безопасности Виктор Соболев прокомментировал возможные угрозы, связанные с «активизацией разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб» во время выборов президента в Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии