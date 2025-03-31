Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 954 подписчика

Комментатора Дмитрия Губерниева попросили признать иноагентом: что возмутило фанатов

Комментатора Дмитрия Губерниева попросили признать иноагентом: что возмутило фанатов

Ранее его уже критиковал из-за позиции об Олимпийских играх в Париже.Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил поддержку теннисистке Дарье Касаткиной, которая решила сменить спортивное гражданство России на австралийское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх