Комментатора Дмитрия Губерниева попросили признать иноагентом: что возмутило фанатов

Ранее его уже критиковал из-за позиции об Олимпийских играх в Париже.Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев выразил поддержку теннисистке Дарье Касаткиной, которая решила сменить спортивное гражданство России на австралийское.
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