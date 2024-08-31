Врач назвала вещи, которые помогут сохранить зрение до старости

Поддержание остроты зрения до старости требует комплексного подхода: нужно минимизировать нагрузку на глаза, защищаться от солнечных лучей, питаться сбалансировано, отказаться от курения и регулярно посещать врача-специалиста.
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