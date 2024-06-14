Рак хотят включить в список профессиональных болезней

Минздрав России предлагает включить злокачественные опухоли в перечень профессиональных болезней. В список внесут 43 фактора, которые могут привести к раку, в том числе: ультрафиолетовое излучение, сажа, мышьяк, выхлопы и дизельное топливо.
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