По словам руководителя Microsoft, игровой портативный компьютер Xbox появится через несколько лет

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер не скрывал, что заинтересован в создании портативной консоли Xbox, которая могла бы составить конкуренцию лучшим портативным игровым компьютерам, таким как Steam Deck OLED и Asus ROG Ally X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии