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По словам руководителя Microsoft, игровой портативный компьютер Xbox появится через несколько лет

По словам руководителя Microsoft, игровой портативный компьютер Xbox появится через несколько лет

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер не скрывал, что заинтересован в создании портативной консоли Xbox, которая могла бы составить конкуренцию лучшим портативным игровым компьютерам, таким как Steam Deck OLED и Asus ROG Ally X.

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