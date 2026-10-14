Многодетная семья из Австралии Хэйр, прожившая в Нижегородской области около года, вернулась на родину.
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Какая-то хрень! Они что, считают что законы РФ 🇷🇺 для них не писаны? И почему "Нижегородская правда" умалчивает, что это за юридические неразрешенные вопросы?