В Курской области изъяли 56 транспортных средств у несовершеннолетних

Изъяты 56 транспортных средств, которыми управляли несовершеннолетние в Курской области. ПДД четко разделяет возрастные ограничения для движения на средствах индивидуальной мобильности: до 7 лет — только с сопровождением взрослых, с 7 до 14 лет — запрещено выезжать на проезжую часть.