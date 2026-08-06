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Курские новости

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В Курской области изъяли 56 транспортных средств у несовершеннолетних

В Курской области изъяли 56 транспортных средств у несовершеннолетних

Изъяты 56 транспортных средств, которыми управляли несовершеннолетние в Курской области. ПДД четко разделяет возрастные ограничения для движения на средствах индивидуальной мобильности: до 7 лет — только с сопровождением взрослых, с 7 до 14 лет — запрещено выезжать на проезжую часть.

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