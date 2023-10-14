Стоит задача пробудить любовь или хотя бы симпатию у 88% коренных граждан России, а как это сделать?!

Андрей Якобюк

всему лобби мигрантскому с диаспорами и собственно мигрантов, отправляем на СВО на год минимум, семьи назад на родину и не да бог по честному не отработают, а там посмотрим. Хуснулина, Титова и иже с ним спросить за интерес??? Иммиграционную службу, МВД спросить за получение гражданства РФ иммигранцевами, а не РУССКИМИ, которые бл.дь годами не могут получить гражданство несмотря на закон. Чиновники ЗЛО, пока не решим вопрос с ними ничего не изменится