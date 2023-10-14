Задача поставлена "серьезная", а именно пробудить "любовь или хотя бы симпатию" у 88% коренных граждан Россию к мигрантам.
Стоит задача пробудить любовь или хотя бы симпатию у 88% коренных граждан России, а как это сделать?!
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Галина Дьячина
и кто поставил такую задачу..кто денежки за их счёт срубает...
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11 час.
Андрей Якобюк
всему лобби мигрантскому с диаспорами и собственно мигрантов, отправляем на СВО на год минимум, семьи назад на родину и не да бог по честному не отработают, а там посмотрим. Хуснулина, Титова и иже с ним спросить за интерес??? Иммиграционную службу, МВД спросить за получение гражданства РФ иммигранцевами, а не РУССКИМИ, которые бл.дь годами не могут получить гражданство несмотря на закон. Чиновники ЗЛО, пока не решим вопрос с ними ничего не изменится
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10 час.
alik3456 Джексон
А пускай каждый чиновник и депутат возьмёт к себе домой на воспитание хотя бы одну семью мигрантов на воспитание , а олигархи-заказчики мигрантов 10 семей или больше.
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2 час.
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