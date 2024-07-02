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ОСН: в жару животных нужно купать и защищать от солнечных лучей

ОСН: в жару животных нужно купать и защищать от солнечных лучей

Для животных в помещении комфортной считается температура воздуха не выше 22-24 градусов. Если в доме очень жарко, нужно помочь питомцу перенести такие условия, в первую очередь обеспечив ему постоянный доступ к воде, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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