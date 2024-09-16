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Это будет катастрофа, пока у армии такие проблемы: После слов Путина о конфликте с НАТО в Британии просчитали "шансы"

Это будет катастрофа, пока у армии такие проблемы: После слов Путина о конфликте с НАТО в Британии просчитали "шансы"

После слов президента России Владимира Путина о том, что участие в украинском конфликте стран НАТО меняет суть боевых действий, в Британии принялись просчитывать "шансы на победу" в потенциальном столкновении.

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