Прокуратура проверила пожарную безопасность в помещениях тульских квестов

Прокуратура Советского района Тулы проверила соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях по организации развлекательных квестов — "Шоу "Ха-ха" на Красноармейском проспекте и "Внереальность" на улице Болдина и выявила нарушения.
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