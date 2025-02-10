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Прокуратура проверила пожарную безопасность в помещениях тульских квестов

Прокуратура проверила пожарную безопасность в помещениях тульских квестов

Прокуратура Советского района Тулы проверила соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях по организации развлекательных квестов — &quot;Шоу &quot;Ха-ха&quot; на Красноармейском проспекте и &quot;Внереальность&quot; на улице Болдина и выявила нарушения.

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