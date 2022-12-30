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Александра Трусова: «На момент короткой программы ЧР у меня была температура 39,5. Сейчас чувствую себя лучше. 27 декабря репетировали 13 часов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о новогодних шоу, в которых принимает участие. «Третья моя колонка должна была быть про чемпионат России.

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