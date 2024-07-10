ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы»Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) официально передал городу детский сад «Ладушки» на 250 человек, который был построен в мкр «Родные Просторы» краснодарского поселка Знаменский.
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