ГК ТОЧНО передала Краснодару новый детский сад в микрорайоне «Родные Просторы»Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) официально передал городу детский сад «Ладушки» на 250 человек, который был построен в мкр «Родные Просторы» краснодарского поселка Знаменский.