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«Наши дети с молоком матери впитывают чужую культуру — это катастрофа»

«Наши дети с молоком матери впитывают чужую культуру — это катастрофа»

За последние 20 лет в России выросло поколение потребления, считает Андрей Соколов. Ведущий актер театра «Ленком» не хочет выносить сор из избы, посмеивается над непрофессиональными рецензиями и называет катастрофой впитывание детьми чужой культуры.

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