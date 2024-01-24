В Тазовском учеников временно отправили на удаленку

Школьники поселка Тазовского с 24 января будут учиться дистанционно. Решение о временном переводе на удаленку принято из-за сложной эпидобстановки, сообщили в департаменте образования администрации Тазовского района.
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