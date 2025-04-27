📹❗️Экипаж многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34НВО нанес удар планирующей УАБ УФАБ-3000 по крупному логистическому хабу ВСУ в н.
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📹❗️Экипаж многоцелевого истребителя-бомбардировщика Су-34НВО нанес удар планирующей УАБ УФАБ-3000 по крупному логистическому хабу ВСУ в н.