Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Оптимальный вариант»

«Оптимальный вариант»

Первую профессиональную гитару Олег Чилап, ныне известный рок-музыкант, автор-исполнитель, поэт, писатель и радиоведущий, купил на свои, кровные, которые заработал летом на Севере в студенческом стройотряде, хотя, конечно, родители в состоянии.

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