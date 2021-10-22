«Оптимальный вариант»

Первую профессиональную гитару Олег Чилап, ныне известный рок-музыкант, автор-исполнитель, поэт, писатель и радиоведущий, купил на свои, кровные, которые заработал летом на Севере в студенческом стройотряде, хотя, конечно, родители в состоянии.