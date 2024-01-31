Представлен атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2 Грядущий ремей...

Представлен атмосферный геймплейный трейлер ремейка Silent Hill 2Грядущий ремейк Silent Hill 2 долгое время оставался в тени, но спустя год после официального анонса психологическая игра в жанре хоррор наконец-то вновь оказалась в центре внимания на недавней выставке State of Play, организованной Sony… источник.