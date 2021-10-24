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Франция требует независимости Европы от США

Франция требует независимости Европы от США

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что между Парижем и Вашингтоном сохраняются разногласия в отношении Китая и различных вопросов безопасности, что подталкивает Европу добиться независимости от США.

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