Европа встала на сторону Зеленского после инцидента в Белом доме

Главы европейских государств и их министры иностранных дел практически поголовно высказались в поддержку нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского после его публичной ссоры с американским лидером Дональдом Трампом.
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