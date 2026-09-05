Что грозит должнику после ареста карты? Адвокат Денис Пузин отвечает

Почему арест средств и их списание — это не одно и то же? Какой счет можно использовать для расходов во время военного положения? При какой сумме долга защищено единственное жилье? И что запрещено забирать у должника и его семьи по закону? Адвокат Денис Пузин в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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