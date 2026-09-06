85% экспертов по нацбезопасности требуют надзора за ИИ до развёртывания моделей

93% за регулирование, 85% — за контроль до достижения определённых возможностей, но вера в способность институтов обеспечить этот контроль удручающе низка Институт безопасности и технологий США (IST) опубликовал опрос 111 практиков национальной безопасности — действующих и бывших гражданских чиновников, военных, технических и академических специалистов.