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85% экспертов по нацбезопасности требуют надзора за ИИ до развёртывания моделей

85% экспертов по нацбезопасности требуют надзора за ИИ до развёртывания моделей

93% за регулирование, 85% — за контроль до достижения определённых возможностей, но вера в способность институтов обеспечить этот контроль удручающе низка Институт безопасности и технологий США (IST) опубликовал опрос 111 практиков национальной безопасности — действующих и бывших гражданских чиновников, военных, технических и академических специалистов.

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