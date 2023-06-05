Журнал «Профиль»

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Val Bolok
    Как всегда утрёмся.Замглавы МИД РФ В...
  • Неизвестно Неизвестно
    Сразу вспоминается Камеди Клаб "Россия, Америка, Беларусь, Армения, Грузия и НАТО в ресторане у Китая". Армения тради...В Армении считают...
  • Валентин Щербаков
    Засуньте, пиндосы, свои условия себе в задницу и получайте кайф...США заранее преду...

ВСУ утром выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом

ВСУ утром выпустили более 70 ракет из "Града" по Новой Таволжанке под Белгородом

Украинские военные утром в понедельник, 5 июня, выпустили свыше 70 снарядов из реактивной системы залпового огня "Град" по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа в Белгородской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх