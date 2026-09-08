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Царьград

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ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

По данным ВЦИОМ, туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы. Более 90% гостей столицы считают городскую среду комфортной и благоустроенной, а 87% хотели бы видеть такие стандарты в своих городах.

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