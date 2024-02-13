БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО В РОСАВИАЦИИ: НАШИ ВЕРТОЛЁТЫ И ИЛ-76 ТЕПЕРЬ У НЕБРАТЬЕВ, УБИВАЮТ РУССКИХ

Владимир Петросов А вот интересно, когда М.Мишустин подписывал Распоряжение №2483-р от 14 сентября 2023 года "Об объявлении благодарности Правительства РФ" этому Нерадько, вообще понимал кто это?, за что это?, зачем это? Похоже, что просто так. По принципу: "Ну, что жалко что ли?" А по факту оказалось, что надо было слегка ПРИЗАДУМАТЬСЯ.

ЕБ Елена Бреслова а когда Путин дал дорогу миграм, тоже ведь надо было призадуматься, тем более пример ЕС перед глазами...