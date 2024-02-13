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БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО В РОСАВИАЦИИ: НАШИ ВЕРТОЛЁТЫ И ИЛ-76 ТЕПЕРЬ У НЕБРАТЬЕВ, УБИВАЮТ РУССКИХ

БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО В РОСАВИАЦИИ: НАШИ ВЕРТОЛЁТЫ И ИЛ-76 ТЕПЕРЬ У НЕБРАТЬЕВ, УБИВАЮТ РУССКИХ

В Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов. По информации источников, часть наших бортов Ми-8 и даже транспортник Ил-76 после использовались небратьями в ходе СВО.

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Комментарии
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Владимир Петросов
А вот интересно, когда М.Мишустин подписывал Распоряжение №2483-р от 14 сентября 2023 года &quot;Об объявлении благодарности Правительства РФ&quot; этому Нерадько, вообще понимал кто это?, за что это?, зачем это? Похоже, что просто так. По принципу: &quot;Ну, что жалко что ли?&quot; А по факту оказалось, что надо было слегка ПРИЗАДУМАТЬСЯ.
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21 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
а когда Путин дал дорогу миграм, тоже ведь надо было призадуматься, тем более пример ЕС перед глазами...
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14 мин.
Владимир Петросов
&quot;... получил классный чин действительного государственного советника Российской Федерации I класса, награждён орденом &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; III степени, медалью ордена &quot;За заслуги перед Отечеством&quot; I степени, медалью Минтранса &quot;За заслуги в развитии транспортного комплекса России&quot; и благодарностью кабмина.&quot;  Хорошо, что не успели дать ещё &quot;Героя РФ&quot; и &quot;Мать героиня&quot;. Ну а если серьёзно, то всё это не просто железки, а ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды, которые превратили в хлам своими действиями некоторые Негосударственные деятели.
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13 мин.

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