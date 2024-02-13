В Росавиации прошли обыски из-за вывоза за рубеж 59 бортов. По информации источников, часть наших бортов Ми-8 и даже транспортник Ил-76 после использовались небратьями в ходе СВО.
БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО В РОСАВИАЦИИ: НАШИ ВЕРТОЛЁТЫ И ИЛ-76 ТЕПЕРЬ У НЕБРАТЬЕВ, УБИВАЮТ РУССКИХ
Комментарии
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Владимир Петросов
А вот интересно, когда М.Мишустин подписывал Распоряжение №2483-р от 14 сентября 2023 года "Об объявлении благодарности Правительства РФ" этому Нерадько, вообще понимал кто это?, за что это?, зачем это? Похоже, что просто так. По принципу: "Ну, что жалко что ли?" А по факту оказалось, что надо было слегка ПРИЗАДУМАТЬСЯ.
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21 мин.
ЕБ
Елена Бреслова
а когда Путин дал дорогу миграм, тоже ведь надо было призадуматься, тем более пример ЕС перед глазами...
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14 мин.
Владимир Петросов
"... получил классный чин действительного государственного советника Российской Федерации I класса, награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, медалью Минтранса "За заслуги в развитии транспортного комплекса России" и благодарностью кабмина." Хорошо, что не успели дать ещё "Героя РФ" и "Мать героиня". Ну а если серьёзно, то всё это не просто железки, а ГОСУДАРСТВЕННЫЕ награды, которые превратили в хлам своими действиями некоторые Негосударственные деятели.
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13 мин.
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