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Закон, порядок, государство

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Миномётную батарею ВСУ захватили в качестве трофея разведчики группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Миномётную батарею ВСУ захватили в качестве трофея разведчики группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Уничтожение миномётной батареи и дальнейшее взятие лесополос на подступах к Гродовки, позволили военнослужащим улучшить тактическое положение для дальнейшего освобождения населенного пункта.

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