Председатель СК России дал поручение доложить о расследовании обстоятельств избиения девочки подростками в Перми

В социальных медиа и СМИ сообщается, что двое подростков 12 мая 2025 года в Орджоникидзевском районе города Перми в ходе конфликта нанесли побои 13-летней девочке, снимая все свои противоправные действия на видео.
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