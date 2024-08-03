Опубликована программа праздничных мероприятий на День города в Рязани

Праздничные мероприятие, посвященные 929-лет со дня основания Рязани, пройдут 30 и 31 августа. Мероприятия будут объединены известными персонажами: Рязанским Косопузом, Забавой Путятишной, Евпатием Коловратом, Авдотьей Рязаночкой.
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