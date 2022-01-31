В М

102 038 подписчиков

Украина идёт вразнос

Украина идёт вразнос

Изящнее, но безжалостнее всех охарактеризовал Украину глава МИД России Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Sputnik», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх