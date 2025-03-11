Из конца в начало. Бронепоезд XI Бронепоезд Panzerzug IX в полном составе, 1915 год. На переднем плане мотоброневагонвагон, за ним пулеметная бронеплощадка, бронепаровоз и второй пулеметный вагон.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Из конца в начало. Бронепоезд XI Бронепоезд Panzerzug IX в полном составе, 1915 год. На переднем плане мотоброневагонвагон, за ним пулеметная бронеплощадка, бронепаровоз и второй пулеметный вагон.
Свежие комментарии