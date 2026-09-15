Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Любители футбола могут планировать свои отпуска, УЕФА определил места проведения финалов европейских турниров на 2027-2029 годы

Любители футбола могут планировать свои отпуска, УЕФА определил места проведения финалов европейских турниров на 2027-2029 годы

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Салониках и определил хозяев ряда предстоящих финалов: Лига чемпионов УЕФА 2028: "Арена Мюнхен", Мюнхен 2029: "Камп Ноу", Барселона Женская лига чемпионов УЕФА 2028: "ОЛ", Лион-Десен 2029: Национальный стадион Уэльса, Кардифф Лига Европы УЕФА 2028: "Арена Националэ", Бухарест 2029: Национальный стадион Сербии, Белград Лига конференций УЕФА 2028: "Ювентус Стэдиум", Турин 2029: "Пушкаш Арена", Будапешт Суперкубок УЕФА 2027: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам 2028: "Астана Арена", Астана Футзальная Лига чемпионов УЕФА 2027: "Биль/Бен Арена", Швейцария .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым