Любители футбола могут планировать свои отпуска, УЕФА определил места проведения финалов европейских турниров на 2027-2029 годы

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Салониках и определил хозяев ряда предстоящих финалов: Лига чемпионов УЕФА 2028: "Арена Мюнхен", Мюнхен 2029: "Камп Ноу", Барселона Женская лига чемпионов УЕФА 2028: "ОЛ", Лион-Десен 2029: Национальный стадион Уэльса, Кардифф Лига Европы УЕФА 2028: "Арена Националэ", Бухарест 2029: Национальный стадион Сербии, Белград Лига конференций УЕФА 2028: "Ювентус Стэдиум", Турин 2029: "Пушкаш Арена", Будапешт Суперкубок УЕФА 2027: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам 2028: "Астана Арена", Астана Футзальная Лига чемпионов УЕФА 2027: "Биль/Бен Арена", Швейцария .
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