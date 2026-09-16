Ставка на сдерживание: Банк Японии планирует рекордное повышение

На пятничном заседании Банк Японии может поднять ключевую ставку с 1% до 1,25% — это первый шаг за три месяца и максимальный уровень за 31 год.
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