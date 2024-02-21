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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Литва с марта запретит пересадку пассажиров транзитных поездов в Калининград

Правительство Литвы с 1 марта введет новые ограничения на госгранице с Россией и Белоруссией. Будут закрыты два пограничных пункта на границе с Белоруссией и ограничена пересадка транзитных пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область.

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