Литва с марта запретит пересадку пассажиров транзитных поездов в Калининград

Правительство Литвы с 1 марта введет новые ограничения на госгранице с Россией и Белоруссией. Будут закрыты два пограничных пункта на границе с Белоруссией и ограничена пересадка транзитных пассажиров на железнодорожных пунктах пропуска в Белоруссию и Калининградскую область.
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