Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Подробности встречи Путина с послом Ирана после крушения президентского вертолета / Все погибли

Подробности встречи Путина с послом Ирана после крушения президентского вертолета / Все погибли

Serg_2022   Подробности встречи Путина с послом Ирана после крушения президентского вертолета Президент России Владимир Путин ознакомился с масштабами инцидента, произошедшего после крушения вертолета в Исламской Республике Иран, пригласив посла нашей страны в Москве в свой кабинет в Кремле.

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