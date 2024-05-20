Подробности встречи Путина с послом Ирана после крушения президентского вертолета / Все погибли

Serg_2022 Подробности встречи Путина с послом Ирана после крушения президентского вертолета Президент России Владимир Путин ознакомился с масштабами инцидента, произошедшего после крушения вертолета в Исламской Республике Иран, пригласив посла нашей страны в Москве в свой кабинет в Кремле.
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